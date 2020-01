Reggio Calabria: aperte le iscrizioni ai Master Universitari di I e II livello A.a. 2019/2020

31 Gennaio 2020 17:03

Reggio Calabria: l’Università Dante Alighieri in collaborazione con Accademia Mediterranea, comunica che sono aperte le iscrizioni ai Master Universitari di I e II livello A.a. 2019/2020

L’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria in collaborazione con Accademia Mediterranea, comunica che sono aperte le iscrizioni ai Master Universitari di I e II livello A.a. 2019/2020.

Quest’anno l’attività didattica e di ricerca si arricchisce di 5 Master:

1) Management delle Aziende Pubbliche e Private

2) Risk Management

3) Economia civile per il management delle imprese profit, non profit e la p.a.

4) Management e Diritto dello Sport

5) Diritto Contabile Pubblico

Sarà possibile partecipare ai Master usufruendo delle Borse di Studio Inps erogate in favore di Dipendenti Pubblici (per informazioni consultare il sito inps) e attraverso i Voucher Regione Calabri (per informazioni consultare il sito calabria europa regione) a copertura parziale o totale del costo di iscrizione. Le iniziative formative proposte dall’Università Dante Alighieri e dall’Accademia Mediterranea sono finalizzate a formare figure professionali che possano inserirsi sia nel settore pubblico sia nel settore privato. I master prevedono la facoltà di svolgere uno stage in aziende, istituzioni culturali ed enti pubblici a tutti gli iscritti. Tutte le informazioni sono disponibili sui siti: unistrada e accademia mediterranea (3476034093).

Valuta questo articolo