Reggio Calabria: Uilcom aderisce alla campagna “plastic free”

17 Gennaio 2020 15:56

Il Gruppo di lavoro della Uilcom Reggio Calabria ha sposato l’iniziativa circa l’adesione alla campagna “plastic free”

Su proposta di Domenico Bucarelli il Gruppo di lavoro della Uilcom Reggio Calabria ha sposato l’iniziativa circa l’adesione alla campagna “plastic free” e lo fa con un’iniziativa rivolta a sensibilizzare, oltre ai propri iscritti, l’intera popolazione aziendale della System House. “Il nuovo decennio si apre con il dono a ciascun iscritto della nostra organizzazione di una borraccia in acciaio personalizzata -è quantpo scrive in una nota Domenico Bucarelli- a testimonianza dell’attenzione a temi fondamentali e purtroppo sempre più emergenziali, come la tutela dell’ambiente, l’impatto zero e la diminuzione dei rifiuti. I dati attuali disegnano una situazione critica, soprattutto per quel che riguarda lo smaltimento della plastica, primaria fonte di inquinamento per i nostri mari. Proprio per questo, l’obiettivo dell’iniziativa Uilcom “plastic free” non è solo contribuire con un piccolo ma significativo gesto concreto, ma anche sensibilizzare tutti ad utilizzare meno plastica nella vita quotidiana e quindi a ridurre la produzione di rifiuti. L’iniziativa si inserisce all’interno di una filosofia che il Gruppo di lavoro della Uilcom System House sta portando avanti da diverso tempo, di maggiore sinergia e collaborazione con i suoi lavoratori, attraverso l’attivazione di “cantieri di idee” e la costituzione di un gruppo di lavoro formato dagli stessi iscritti, per vivere in modo più attivo e partecipato il sindacato”, conclude.

