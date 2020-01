29 Gennaio 2020 10:15

Reggio Calabria: una squadra tecnica è al lavoro per verificare i motivi e l’entità della perdita d’acqua a Cataforio

A seguito di una copiosa perdita sulla condotta adduttrice che porta l’acqua potabile dall’Ipot Menta ai serbatoi della città, questa notte, per motivi precauzionali, è stata momentaneamente interrotta l’erogazione dell’acqua potabile per la città di Reggio Calabria. Una squadra tecnica è al lavoro per verificare i motivi e l’entità della perdita nei pressi di un pozzetto di sfiato. Seguiranno altre comunicazioni.

