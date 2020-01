Reggio Calabria, pulizia e scerbatura alla Stazione Santa Caterina [FOTO]

11 Gennaio 2020 20:00

Reggio Calabria, soddisfatta l’Associazione Incontriamoci Sempre: “La Stazione di Santa Caterina punto di riferimento per la città”

Completati oggi i lavori di potatura e pulizia delle aree circostanti della stazione di Reggio Calabria Santa Caterina, compresi gli impianti stessi delle FS.

“La Stazione- commenta l’Associazione Incontriamoci Sempre- è un punto di riferimento culturale di primo piano in Calabria. Riceviamo, infatti, perfino dal Veneto e dalla Lombardia molti attestati di stima per le bellissime attività che svolgiamo in tutto l’arco dell’anno.

La stazione di S .Caterina, grazie all’impegno dell’Associazione, è diventata un punto di riferimento per la città, grazie anche alle tante iniziative rivolte alla cittadinanza. “L’ultima in ordine di tempo è il Treno della Befana dello scorso 6 gennaio, che ha rappresentato un grande riconoscimento per la nostra associazione, sancito dalla grande riuscita della Manifestazione, con un’imponente partecipazione delle famiglie, e dalle oltre 22.000 visualizzazioni raggiunte in pochissimo tempo dal servizio TG di una importante emittente locale”.

