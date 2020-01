Reggio Calabria: dal 3 all’8 febbraio la Special IH British Week [INFO UTILI]

21 Gennaio 2020 18:22

Reggio Calabria: dal 3 all’8 febbraio il consueto appuntamento invernale organizzato dall’IH British School

L’IH British School RC vi invita a partecipare ad una settimana di attività divertenti, gratuite e in inglese con lo scopo di avvicinarti al mondo internazionale attraverso l’utilizzo dell’inglese.

Quest’anno la Special IH British Week, il consueto appuntamento invernale organizzato dall’IH British School , gratuito e aperto a tutti gli adulti, si compone di un mix di eventi a tema, che hanno come filo conduttore il piacere della scoperta dei diversi usi della lingua inglese e delle sue molteplici sfumature e differenze nelle diverse culture del mondo.

QUANDO & COSA

Si parte il 3 febbraio con il primo evento “English in the Real World!”. Durante questo evento online, i partecipanti avranno la possibilità di connettersi via web e di interfacciarsi con persone in diverse parti del mondo per un utilizzo dell’inglese dal vivo e nel mondo reale!

Quante volte hai sentito un’espressione tipica davvero cool su Netflix ma non sapevi come e in che contesto riutilizzarla? Risponderemo a questa domanda con il secondo evento, programmato per martedi 4 Febbraio, “How to use Slang and Sound Cool!”, incentrato sull’utilizzo dello slang, del linguaggio colloquiale e delle diverse espressioni tipiche dei Paesi in cui si parla inglese.

A metà settimana, il 5 febbraio, si prosegue con un dibattito amichevole sulla salvaguardia dell’ambiente, “How are we going to save the planet? A debate.”, tema d’interesse presente sulle bacheche di tutti social media e nei pensieri di ognuno di noi. Durante questo evento, sarà approfondito il vocabolario utile e appropriato e le espressioni che aiutano a comprendere notizie e articoli relativi al problema dell’ambiente.

Gran finale venerdì 7 febbraio con un “Traditional Pub Quiz”, tradizione sacra nella cultura inglese, un’occasione perfetta per praticare e migliorare l’inglese in un ambiente rilassante e amichevole tra due chiacchiere e una birra!

Le attività sono gratuite, ma la disponibilità dei posti è limitata ed è quindi necessaria la prenotazione via web o allo 0965.20024.

La settimana prevede una promozione che dà diritto a uno sconto di 200 euro per chi si iscriverà entro il 22 febbraio ad un corso per adulti. I corsi sono finanziabili con il Bonus Docenti.

Sei interessato? PRENOTATI – www.britishschoolrc.com/sbw

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.britishschoolrc.com

Valuta questo articolo