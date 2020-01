Reggio Calabria, solidarietà alle associazioni che gestiscono il Canile di Mortara

23 Gennaio 2020 11:12

Reggio Calabria: le parole del presidente di Forza Reggio, Associazione di Volontariato

“Ho provato sdegno nella giornata di ieri per le interviste ai Volontari del Canile Comunale di Mortara che sono stati abbandonati a se stessi principalmente dall’ amministrazione comunale e dal Sindaco Falcomatà che da quello che ho sentito non si è visto negli ultimi tre anni“. Lo afferma in una nota il Presidente di Forza Reggio, Demetrio Stellittano

“Un canile sequestrato che grazie ai Medici e ai Volontari è andato avanti anche per rispetto verso gli animali stessi ma con grande sacrificio economico delle stesse associazioni e di tutti quelli che hanno donato qualcosa , ma ovviamente con più di 200 cani la situazione è diventata insostenibile; ma quale civiltà in questa città metropolitana ma quale rispetto verso gli animali , stiamo attraversando il periodo più brutto degli ultimi 20 anni , dove la politica ha guardato soltanto ai propri interessi personali. Purtroppo non siamo in una situazione economica da poter aiutare le associazioni del Canile di Mortara , ma il Sindaco e il Consiglio Comunale potrebbero ogni mese donare qualcosina almeno per il cibo di questi poveri cani visto che per diritto dovrebbero farlo”.

