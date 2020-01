Reggio Calabria, la solidarietà di una donna alla bimba di 9 anni operata per appendicite acuta: “tra Natale 2001 e l’Epifania 2002 ho vissuto lo stesso calvario, rimandata a casa 3 volte, poi mi hanno presa per i capelli”

11 Gennaio 2020 14:41

Reggio Calabria, la solidarietà di una donna alla bimba di 9 anni operata per appendicite acuta: “ho vissuto lo stesso calvario. Ci vuole rispetto per chi sta male o chiede aiuto

La solidarietà di una donna alla bimba di 9 anni operata per appendicite acuta a Reggio Calabria: “ho vissuto lo stesso calvario, rimandata a casa 3 volte, poi mi hanno presa per i capelli”.

Ecco il testo integrale:

“Scrivo per un senso di solidarietà verso la bimba di 9 anni con l’appendicite acuta. Era il 23 dicembre 2001 quando anche io ho dovuto iniziare il mio calvario per appendicite, rimandata a casa per 3 volte con vomito, mal di pancia, dolori esagerati al basso ventre, una spasmex endovena e passava, fino al 30 dicembre. All’epoca avevo 21 anni ed i medici del pronto soccorso erano convinti che “avrà mangiato cioccolate, signora, perché la gamba non tira e i valori del prelievo sono buoni”. Dal 30 dicembre 2001 al 5 gennaio 2002 non sapevo nemmeno cosa fosse più l’acqua, avevo perso peso e vomitavo bile. Allertato il medico curante, prescrive un ricovero urgente in chirurgia. Il 06 gennaio avviene il ricovero ed il 7 con urgenza mi devono operare, intervento in laparoscopia, due orette e finisce tutto. Ed invece al secondo buco, il primario esce fuori dalla sala operatoria per chiedere il consenso ai miei genitori per un taglio, loro che a vederlo temono il peggio! Lui: “Signori non abbiamo più tempo dobbiamo fare un taglio simile ad un cesareo, sta diventando setticemia rischia di morire”. A queste parole, i miei genitori, giustamente, danno il consenso. Sono trascorse 6 ore prima di vedermi uscire dalla sala operatoria con ben 49 punti (cinquanta non ci stavano) ed un taglio che parte da un fianco e finisce all’altro (per rendere l’idea). Mi portano in stanza, è andato tutto bene, “l’hanno presa per i capelli”, esclama un un’infermiere. Mi sono chiesta con quale coraggio si può parlare così? Se qualcuno, quel 23 dicembre si fosse allarmato per i valori effettivamente “non buoni”, a quest’ora non avrei un taglio ed una cucitura che nemmeno la peggiore sarta riuscirebbe a fare. Sono stata dimessa il 28 gennaio che il mio peso era ormai arrivato a 21kg (da 52kg che avevo prima). La mia storia raccontata perché leggendo della bimba di 9 anni mi sono rivista io. Non sono “cose” che succedono, da sole. Ci vuole rispetto per chi sta male o chiede aiuto anche per un banale mal di testa, non si sa mai cosa può nascondere un sintomo. Che i medici, paramedici, infermieri, mettessero un pò di cuore e buon senso”.

Lettera firmata

Valuta questo articolo