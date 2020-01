Reggio Calabria, sfruttamento di migranti. Il pm: “registriamo l’assenza di scelte politiche che dovrebbero risolvere e prevenire questi fenomeni”

8 Gennaio 2020 10:39

Reggio Calabria, sfruttamento di migranti: le parole del procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza

“C’e’ compiacimento per un’operazione che ha posto fine ad un fenomeno terribile di sfruttamento. Rimane pero’ l’amarezza di dovere prendere atto ancora una volta della funzione supplente che la magistratura svolge e registriamo l’assenza di scelte politiche che dovrebbero risolvere e prevenire questi fenomeni assicurando a questa gente condizioni di vita dignitose che potrebbero esporli a minori pericoli“. A dirlo il procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza dopo gli arresti di stamani per sfruttamento di migranti.

“Si e’ trattato di un’operazione importante – ha aggiunto Sferlazza – perche’ ha consentito di assicurare alla giustizia personaggi senza scrupoli, sia caporali di origine africana sia datori di lavoro titolari di aziende agricole nella piana di Gioia Tauro. C’e’ compiacimento per un’operazione che ha consentito di smantellare questa struttura che sfruttava persone che gia’ si trovano in una situazione di estremo disagio sociale e emarginazione”. “A distanza di anni, dopo i morti che ci sono stati nelle varie tendopoli e baraccopoli per gli incendi a tutti noti – ha concluso il procuratore di Palmi – purtroppo dobbiamo registrare che questo fenomeno di sfruttamento continua, sicuramente alimentato e favorito dalla situazione di degrado in cui questa gente continua a vivere ormai da anni“.

Valuta questo articolo