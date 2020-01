Reggio Calabria, controlli a tappeto contro l’abbandono dei veicoli: sequestrati 10 veicoli senza assicurazione, disposte maxi sanzioni [DETTAGLI]

3 Gennaio 2020 16:12

Reggio Calabria: controlli della Polizia Municipale in città

A seguito di specifico servizio antidegrado nella zona a sud ovest di Reggio Calabria, il comando di Polizia Locale, nella mattinata di oggi, ha avviato una serie di controlli a tappeto, finalizzati all’accertamento di veicoli in stato di abbandono. Il nucleo, composto da sei unità, agli ordini del tenente Garofano, ha elevato sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro provvedendo a verbalizzare, ottoporre a sequestro e rimuovere 10 veicoli privi di copertura assicurativa: sei dei quali sono risultati anche prive della prescritta revisione periodica. I controlli svolti in piena sintonia con le direttive politiche dell’assessore Zimbalalatti, sono stati disposti e diretti dal Comandante.

