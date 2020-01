Anche a Reggio Calabria un segretario Meda: siglato l’accordo con la Lega

19 Gennaio 2020 10:51

Giuseppe Emilio Bruzzese segretario Meda per Reggio Calabria

Anche nella provincia di Reggio Calabria si insedia il Meda, il Movimento europeo Diversamente Abili guidato da Maria Riccelli. Il rappresentante locale, scelto in occasione dell’iniziativa Lega a Lamezia Terme il 16 gennaio scorso, è l’architetto Giuseppe Emilio Bruzzese, nominato segretario per Reggio Calabria. L’occasione è stata utile per suggellare l’accordo tra il Meda e la Lega che, “in ragione dei comuni intenti di promozione sociale, hanno inteso rimarcare la necessità di un percorso comune volto a diffondere e a realizzare la cultura dell’inclusione, ben oltre i confini di una singola Regione, bensì con valenza universale”-si legge in una nota.

L’Arch. Bruzzese, impegnato nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale calabrese nel mondo, si è occupato del tema dell’inclusione sociale nelle iniziative da lui organizzate, maturando un’esperienza utile ai vertici nazionali del Movimento per i Diversamente Abili in sede di individuazione di una personalità cui affidare le sorti del movimento a livello locale.

