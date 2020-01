Reggio Calabria, scene di ordinaria spazzatura: crescono le montagne di rifiuti al Rione Marconi [FOTO]

27 Gennaio 2020 15:48

Reggio Calabria, continua in questi giorni l’emergenza rifiuti in città: al Rione Marconi crescono le montagne di spazzatura

Ormai la notizia non fa più scalpore. Purtroppo. Nuove montagne di rifiuti continuano a nascere per le strade di Reggio Calabria, in gallery le ultime foto raccolte dalla nostra redazione. Così, a pochi giorni dal dramma accaduto al Rione Marconi, la zona è tornata a colorarsi con nuovi bustoni di spazzatura. L’Avr sta procedendo ancora con l’attività straordinaria di raccolta, dopo l’ordinanza urgente adottata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ma gli operatori non fanno in tempo ad intervenire, che subito la situazione ritorna al punto di partenza.

