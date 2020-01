Reggio Calabria, Santelli e Cannizzaro incontrano i pescatori di Bagnara: “impegni seri e concreti per risollevare il settore della pesca” [FOTO e VIDEO]

5 Gennaio 2020 14:44

Reggio Calabria, Santelli e Cannizzaro incontrano i pescatori di Bagnara: “ridiamo dignità al settore della pesca con impegni seri e concreti”

Prosegue il tour elettorale della candidata del Centro/Destra alla guida della Regione Calabria, Jole Santelli, la quale, accompagnata dal deputato reggino, Francesco Cannizzaro, ha fatto visita ai pescatori della Marinella di Bagnara. “Crediamo che la pesca – dicono i due esponenti di Forza Italia- vada valorizzato in quanto è una ricchezza del nostro territorio. Vogliamo ridare dignità a questo settore prendendo impegni seri e concreti qualora dovessimo vincere le elezioni del 26 gennaio”. I pescatori, nel corso dell’incontro, hanno esposto le loro problematiche: “il porto di Bagnara è gravemente danneggiato a causa delle ultime mareggiate, serve un aiuto e sostegno da parte della politica per riprenderci dalla crisi”. Chiude Santelli: “serve subito un incontro tra i parlamentari europei ed i pescatori calabresi: lo organizzeremo qui a Bagnara. Nell’elenco delle priorità dei primi giorni di governo in Regione ci sarà la questione porti: vogliamo puntare sulla loro messa in sicurezza e sul successivo potenziamento. Come ben sappiamo, infatti, intere famiglie, in questi luoghi, dipendono da queste infrastrutture. Appare oggettivamente incredibile -conclude Santelli- che una regione con oltre 800 chilometri di costa e con marinerie tra le più importanti del Mediterraneo, ad esempio, non sia titolare di alcuna quota della pesca del tonno”.

