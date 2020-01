Reggio Calabria: martedì a Palazzo Campanella il “Salone dell’Orientamento #OFF”

17 Gennaio 2020 11:23

Reggio Calabria: martedì 21 gennaio l’appuntamento è alle ore 9.30, presso il Consiglio Regionale della Calabria, sala “Giuditta Levato” per “Salone dell’Orientamento #OFF”

Tempo di bilanci per il Salone dell’Orientamento che con la ricca XIV edizione ha accompagnato gli studenti calabresi nella scelta della nuova scuola. Se da un lato i ragazzi e le loro famiglie ormai hanno pochissimi giorni per cliccare sul sito del MIUR ed effettuare la procedura di iscrizione online (fino al 31 gennaio), dall’altro ecco che la Coop Cisme vuole riflettere insieme ai protagonisti di questa manifestazione sui risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti. Martedì 21 gennaio, dunque, l’appuntamento è alle ore 9.30, presso il Consiglio Regionale della Calabria, sala “Giuditta Levato” per “Salone dell’Orientamento #OFF”. La presidente della Coop. Cisme Daniela Rossi ne discuterà con docenti, imprese e studenti, alla presenza del presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto.

Valuta questo articolo