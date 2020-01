Reggio Calabria: le RSU dell’Hitachi Rail esprimono “soddisfazione per il risultato di Paris”

31 Gennaio 2020 17:00

Reggio Calabria: le RSU dell’Hitachi Rail esprimono “grande soddisfazione per lo storico risultato raggiunto dal candidato Nicola Paris”

“Le RSU dell’Hitachi Rail – scrivono in una nota l’Rsu Uilm, Rsu Ugl, Rsu Fismic, Rsu Fiom, Rsu Fim- esprimono grande soddisfazione per lo storico risultato raggiunto dal candidato Nicola Paris, da sempre impegnato sul territorio a difesa dei più deboli e bisognosi. Per la prima volta, entra in Consiglio regionale un ligio dipendente dell’azienda e, siamo certi, che continuerà quel lavoro sino ad oggi svolto come consigliere comunale di radicamento sul territorio per diventare sempre di più un riferimento costante per tutti i cittadini. Siamo anche convinti che Nicola Paris rappresenterà non solo la Calabria ma l’azienda leader Hitachi che, specializzata nella realizzazione di treni regionali e metropolitane scelte da tante città nel mondo, con le sue forze umane, si impegna quotidianamente a dare il meglio sia in campo sociale e ambientale che sulla sicurezza. Il massiccio consenso elettorale che Paris ha registrato nelle recenti regionali, è la dimostrazione tangibile che i Calabresi hanno fiducia di un giovane politico, un uomo perbene che, insieme alla sua squadra, darà risposte certe ai territori. La Calabria ha tutte le carte in regola per rialzarsi, ha bisogno solo di gente che lavora seriamente e in sinergia, di gente che ama realmente questa Regione e guarda solo ed esclusivamente agli interessi dei Calabresi. Paris è tutto questo: “abbraccerà” una Regione che gli è stata vicina e progetterà con i suoi cittadini il futuro”, conclude la nota.

