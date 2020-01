Reggio Calabria: l’artista Davide Romeo al Centro Studio Danza

3 Gennaio 2020 15:15

Reggio Calabria: le allieve del Centro Studio Danza hanno partecipato allo “stage di fine anno” tenuto dal danzatore coreografo Davide Romeo

Al “Centro Studio Danza” non si finisce mai di danzare! E infatti, proprio in occasione delle festività natalizie, sotto l’egregia direzione della prof. Gabriella Cutrupi, le allieve hanno partecipato allo “stage di fine anno”, tenuto dal danzatore coreografo Davide Romeo. La prof. Gabriella Cutrupi, da sempre, offre alle sue allieve le migliori opportunità, dando loro la possibilità di sperimentare discipline che possano far vivere il mondo magico della danza a 360°. E l’artista Davide Romeo, attualmente danzatore a Roma, è per il centro studio danza, ormai, una colonna portante dell’équipe, visto che i suoi rientri in città ne prevedono sempre una “fermata”, creando, così un impegno ciclico e sinergico. Lo stage, che si articola in lezioni di laboratorio coreografico della durata di circa due ore, offre alle allieve l’opportunità di “crescere” artisticamente e professionalmente ed esso si inserisce all’interno di un “programma formativo” che la direttrice Cutrupi elabora personalmente ogni anno con l’intento di creare reali e concrete possibilità, per chi lo desidera, di trasformare la propria passione in professione. Davide Romeo nasce a Reggio, studia danza classica, si specializza nella contemporanea e si laurea con il massimo dei voti al Dipartimento Arte Musica e Spettacolo di Roma. Si diploma anche all’AIMB e all’ASI, in danza Moderna e Contemporanea ed è preparatore di insegnanti riconosciuti dal C.O.N.I. Già da giovanissimo vince numerosi premi come coreografo. Nel 2014 è coreografo e regista dello spettacolo di danza Contemporanea “Lo que se mueve no se congela”, che va in scena ad agosto in Sud America. Insegna danza Contemporanea presso “Arte Studio Danza” di Roma, sotto la direzione di Mariangela Pesca, ricevendo numerosi premi e medaglie al talento per i suoi allievi. Attualmente è presidente e direttore artistico de “La Stella Danzante”, con la quale partecipa a numerosi concorsi e manifestazioni. Direttore artistico della compagnia “Uscite di Emergenza”, gruppo sperimentale di danza contemporanea da poco nato e operante a Roma, che ha realizzato più produzioni nel Lazio e in tutta Italia. Continua il suo studio collaborando con le sua realtà, a contatto con la sua compagnia e l’Università di Roma 3.

