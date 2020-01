Reggio Calabria affonda nei rifiuti,  via Reggio Campi assediata. Un lettore scrive a StrettoWeb: “Situazione inaccettabile, viviamo nel degrado” [FOTO]

12 Gennaio 2020 12:42

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, cumuli di immondizia in via Reggio Campi. La segnalazione di un lettore: “È così dall’anno scorso. Tante segnalazioni, ma nessuno interviene”

Spazzatura ovunque e strada mai pulita dall’anno scorso. È quanto raccontano i residenti e commercianti via Reggio Campi a Reggio Calabria, esasperati di vivere nel degrado. Come si evince dalle immagini nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, i bordi delle strade sono invasi di grossi cumuli di immondizia che nessuno provvede a raccogliere. Ecco cosa scrive un lettore:

“Buongiorno,

vorrei segnalare la situazione che stiamo vivendo abitanti ed esercenti in via Reggio Campi, II Tronco all’altezza del ex ingresso del tiro a segno, in quanto, ci ritroviamo immondizia nella strada ormai dall’anno scorso.

Vi prego di testimoniare la drammatica condizione sanitaria che stiamo affrontando perchè, nonostante le numerose segnalazioni agli organi competenti, la situazione non è migliorata ed è diventata ormai inaccettabile“.

Lettera firmata

