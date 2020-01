20 Gennaio 2020 15:18

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, cumuli di immondizia in via Alberto Gatto nei pressi del piazzale Botteghelle

Non si arresta l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria e la città è letteralmente invasa da cumuli di spazzatura. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la situazione di Via Alberto Gatto, nei pressi del piazzale Botteghelle, è realmente critica con la spazzatura che invade sia il marciapiede e sia parte della strada.

