22 Gennaio 2020 11:46

Regionali, venerdì 24 gennaio Zingaretti sarà in Calabria dove alle ore 15:30 farà tappa all’Università per un incontro con gli studenti ed il Rettore e alle ore 18 a Reggio per la chiusura della campagna elettorale con Pippo Callipo

Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti sarà domani, giovedì 23 gennaio, in Emilia-Romagna ed il giorno successivo in Calabria per le ultime iniziative elettorali a sostegno delle candidature di Stefano Bonaccini e Pippo Callipo. Venerdì 24 gennaio Zingaretti sarà in Calabria dove alle ore 15:30 farà tappa all’Università della Calabria a Rende per un incontro con gli studenti ed il Rettore e alle ore 18 a Reggio per la chiusura della campagna elettorale con Pippo Callipo.

Valuta questo articolo