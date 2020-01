Regionali, Tajani a Reggio Calabria: “Jole Santelli è la persona giusta per tutelare gli interessi dei calabresi e Forza Italia sarà il primo partito” [FOTO e VIDEO]

11 Gennaio 2020 22:31

Regionali: all’È Hotel si è svolta un’iniziativa politica per presentare i candidati di Forza Italia per la circoscrizione di Reggio Calabria

Si è svolta all’È Hotel di Reggio Calabria l’iniziativa politica per presentare i candidati di Forza Italia alle elezioni regionali per la circoscrizione Sud, alla presenza di Antonio Tajani, del candidato Governatore Jole Santelli e dei parlamentari Francesco Cannizzaro, Marco Siclari e Maria Tripodi.

Regionali, Tajani a Reggio Calabria: “il Sud non ha bisogno di reddito di cittadinanza ma di lavoro”

Tra due settimane la Calabria andrà al voto per il rinnovo del consiglio regionale e molti politici nazionali si stanno recando nei territori per sostenere i vari candidati. Oggi a Reggio, Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, ha chiuso l’iniziativa di presentazione dei candidati azzurri per la circoscrizioni Sud. Il parlamentare europeo ha detto: “c’è molto entusiasmo intorno alla figura di Jole Santelli che mette insieme una lunga esperienza sia di politica nazionale che locale e credo sia la figura giusta per tutelare l’interesse dei calabresi. Sono convinto –prosegue– che Forza Italia sarà il primo partito il 26 gennaio. In Calabria -aggiunge- sono tante le cose da fare: dobbiamo migliorare la sanità, dare speranza ai giovani, fare nuove infrastrutture. La vittoria in questa regione sarà fondamentale e aiuterebbe a sfrattare il governo Pd-M5S”. Tajani conclude: “Il sud non ha bisogno del reddito di cittadinanza ma di lavoro. Diamo forza a Jole Santelli”.

Regionali, Santelli a Reggio Calabria parla di sanità: “cercheremo di dialogare con i commissari”

Jole Santelli nel suo intervento, durante l’iniziativa di presentazione dei candidati di Forza Italia per la circoscrizione di Reggio Calabria, si è soffermata sul problema della sanità: “mentre Oliverio ha trascorso il tempo a fare il braccio di ferro per le nomine dei dirigenti, noi cercheremo un dialogo con i commissari. Abbiamo il dovere – prosegue– di tornare alla normalità e costruire l’eccellenza e credo che con impegno e lavoro ce la faremo”. “La campagna elettorale è strettissima e non riusciremo a raggiungere tutti i territori, prometto che faremo un tour dopo la nostra vittoria per raccogliere istanze e suggerimenti”, conclude.

