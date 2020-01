Reggio Calabria, Peppe Raffa scalda i motori in vista delle Regionali: “siamo pronti per questa entusiasmante sfida”

5 Gennaio 2020 16:16

Reggio Calabria, Santelli, Cannizzaro e Siclari: “Raffa uomo di partito che ha sempre operato nell’interesse della collettività”

Regionali Calabria- Peppe Raffa scalda i motori in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale in Calabria. Alla presenza dei Parlamentari Cannizzaro, Siclari e della candidata alla carica di Presidente, Jole Santelli, Raffa ha tagliato il nastro della sua nuova segreteria politica sita in Piazza Sant’Agostino a Reggio Calabria. In un sala gremita di amici e sostenitori, l’ultimo Presidente della Provincia ha fatto il punto della situazione lanciando nuove sfide per la Calabria. “Siamo pronti a metterci nuovamente in gioco perché i Calabresi ce lo chiedono. Non possiamo far finta di nulla mentre la nostra terra è vittima di un governo distratto e lontano dalle esigenze di tutti. Non abbiamo mai smesso di fare politica, ci siamo solo concentrati ad ascoltare il territorio”. Gli stessi Cannizzaro e Siclari hanno voluto sottolineare il continuo impegno di Raffa, soffermandosi sull’ultima esperienza governativa: “ha girato il lungo e in largo tutti i 97 comuni, senza mai fermarsi. Nessuno meglio di lui può conoscere la provincia di Reggio Calabria, le difficoltà e le svariate risorse che la caratterizzano.” La candidata alla carica di Governatore, Jole Santelli, ha concentrato il suo intervento sul problema della sanità pubblica, rimarcando il suo impegno affinché si possa al più presto ridare dignità ai Calabresi. A concludere i lavori Giuseppe Raffa auspicando in un buon risultato elettorale ma soprattutto nella capacità degli amministratori di ascoltare i cittadini.

