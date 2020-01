Reggio Calabria: questa mattina una messa per San Sebastiano, protettore della Polizia Municipale [FOTO]

20 Gennaio 2020 16:49

Reggio Calabria: questa mattina alla Chiesa di San Sebastiano Martire al Crocefisso, una messa per il protettore della Polizia Municipale

Si è tenuta questa mattina, 20 gennaio 2020, presso la Chiesa di San Sebastiano Martire al Crocefisso di Reggio Calabria, una messa in occasione di San Sebastiano, protettore della Polizia Municipale. La messa è stata celebrata da Mons. Morosini, Arcivescovo metropolita, alla presenza del procuratore aggiunto dr Dominianni , di autorità civili e militari in rappresentanza della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia Costiera, della Polizia Provinciale, del Sindaco Falcomata’ e con la gradita presenza del Dr. Lamberti Castronuovo. E’ stata ripresa una celebrazione in forma ufficiale grazie alla sinergia di intenti, con la espicita volontà del nuovo Comandante Zucco. Un grazie alle innumerevoli presenze da parte dei dipendenti e ai numerosi ex dipendenti in quiescenza che hanno dimostrato con la loro presenza la condivisioni ai nuovi obiettivi che il corpo di polizia locale si prefigge sempre nell’ottica di vicinanza ai cittadini rispettosi delle regole per un sempre migliore controllo del territorio.

