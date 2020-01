Reggio Calabria, il prof. Felice Arena dell’Università Mediterranea nominato componente del SAC Centro MaREI in Irlanda

22 Gennaio 2020 13:52

Reggio Calabria: prestigioso riconoscimento per Felice Arena, ordinario di Costruzioni Marittime e direttore del Laboratorio naturale di ingegneria marittima NOEL presso l’Università Mediterranea

Prestigioso riconoscimento per Felice Arena, ordinario di Costruzioni Marittime e direttore del Laboratorio naturale di ingegneria marittima NOEL presso l’Università Mediterranea. Il prof. Arena è stato nominato per il sessennio 2019-2025 componente del SAC – Scientific Advisory Committee – del Centro MaREI (Energy, Climate, Marine), che opera a livello nazionale in Irlanda. MaREI è il centro di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore dell’energia marina e rinnovabile supportato da Science Foundation Ireland. Ad esso afferiscono centinaia di ricercatori che operano in tutte le università, centri di ricerca e aziende irlandesi.

La nomina è avvenuta a seguito di un processo di selezione internazionale, per identificare leader a livello mondiale nei settori in cui opera il Centro:

1. Tecnologie marine per le energie rinnovabili

2. Materiali e strutture

3. Osservazione e operazioni

4. Sistemi costieri e marini

5. Bioenergy

6. Politica energetica e modellistica

7. Gestione energetica

Lo scopo del SAC, riunitosi per la prima volta il 17 e 18 dicembre 2019 presso la University College Cork UCC, è di fornire supporto scientifico indipendente per definire la strategia scientifica, e di operare in maniera costruttiva al processo di revisione delle attività di ricerca svolte nel Centro. Gli altri ricercatori del SAC hanno lunghe esperienze in prestigiose università (MIT, USA; Oxford, UK; Edinburgh, UK; Chalmers University of Technology, Sweden; Concordia, Canada; Zagreb, Croatia; Linköping, Sweden; East Anglia, UK) e centri ricerca (Pacific Northwest National Laboratory, USA; SINTEF, Norway).

