18 Gennaio 2020 16:00

“Adesso torna il futuro”. A Reggio Calabria il primo evento di Spinoza. Cinque gli ospiti d’eccezione

Tutto pronto al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria per l’evento di Spinoza, la ‘fabbrica del futuro’ ideata pochi mesi fa dal giovane imprenditore reggino Sasha Sorgonà. Il progetto, le idee e gli obiettivi di Spinoza verranno presentati domenica 19 gennaio, orario d’inizio 18.30. “Spinoza – La fabbrica del futuro” è un’associazione apartitica e senza scopo di lucro che ha come obiettivo la diffusione di idee propositive per lo sviluppo della città metropolitana di Reggio Calabria. Per l’evento che si terrà domenica 19 gennaio cinque d’ospiti d’eccezione, testimonianza concreta di come volgere con attenzione lo sguardo al futuro del nostro territorio sia un tema particolarmente sensibile e diffuso. Durante l’evento moderato dal giornalista Pasquale Romano, interverranno assieme all’ideatore di Spinoza Sasha Sorgonà:

FILIPPO COGLIANDRO, Chef rinomato a livello nazionale, sul tema: “Eccellenza tutta calabrese. Superare gli ostacoli sfruttando i doni di un territorio unico e generoso”

AURORA ESABOTINI, Giovane campionessa paralimpica, sul tema: “Il coraggio di lottare. Lo sport come strumento per affrontare la vita e superare gli ostacoli”.

CARMELO MALACRINO, Direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria, sul tema: “’La valorizzazione del patrimonio archeologico come incentivo per il turismo”.

NINNI TRAMONTANA, Presidente della Camera di Commercio Rc, sul tema: “Imprenditoria e potenziali sviluppi del commercio come possibilità occupazionale per i giovani”.

MASSIMO MARTINO, Direttore del Centro Trapianti Midollo Osseo del Grande Ospedale Metropolitano, sul tema: ”Sanità reggina, non solo problemi ma anche eccellenze”.

Ospite dell’evento anche la gloriosa società sportiva della Virtus Reggio, attiva da 40 anni e premiata decine di volte a livello nazionale. Un’esibizione delle giovani atlete reggine farà da sipario all’evento che si terrà al Cine Teatro Metropolitano. Il forum “Adesso torna il futuro” -spiega Sasha Sorgonà- è il primo evento del progetto Spinoza. Nasce con la volontà di dare la possibilità ai cittadini, soprattutto giovani, di partecipare attivamente alle dinamiche sociali della città di Reggio Calabria. L’obiettivo è quello di divulgare progetti propositivi per lo sviluppo innovativo del tessuto sociale. Gli speeches dei relatori sono volti a delineare la linea programmatica dei comitati spontanei che nascono su diverse aree tematiche come ad esempio “turismo” “emigrazione” “commercio” e “cultura” “, conclude l’ideatore di Spinoza. “La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle”.

Per riservare gratuitamente il posto per l’evento del 19 gennaio basta collegarsi su facebook all’evento “Spinoza, adesso torna il futuro”

Valuta questo articolo