Reggio Calabria: sabato la presentazione del libro “Briganti o Martiri” di Carmelo Britti

9 Gennaio 2020 13:20

Reggio Calabria: si svolgerà nel pomeriggio di sabato 11 gennaio alle ore 16:00, presso la libreria Culture di Via Zaleuco, la presentazione del libro “Briganti’ o martiri”

Si svolgerà nel pomeriggio di sabato 11 gennaio 2020 alle ore 16:00, presso la libreria Culture di Via Zaleuco n° 9, la presentazione del libro “Briganti’ o martiri” un’opera dell’autore Carmelo Britti, pubblicazione postuma a cura di Romano Britti ed Elenio Bolognese, rispettivamente figlio e nipote dell’autore. In particolare ad Elenio, il nonno Carmelo ha affidato il compito di pubblicare il libro dopo la sua morte. Come lo stesso Elenio, studente di Giurisprudenza presso l’Ateneo reggino, sostiene: “questo romanzo non è altro che un grande diario di famiglia, nel quale vengono delineate le vite di alcuni miei antenati – “la gente di Calabria di quel tempo non certo benigno” – ma è anche uno specchio nel quale tante famiglie meridionali possono riconoscersi”. Ma è anche un atto d’amore – ribadisce lo zio Romano – «amore per la propria famiglia, per gli antenati, per quella che i latini chiamavano gens e che rappresenta in massima parte la propria identità nella società […] verso la propria terra, per le usanze, per le tradizioni, per quella che una volta era l’eredità che si tramandava di generazione in generazione e non parlo dei beni materiali, ma di tutte quelle memorie, ricette, consuetudini che un tempo facevano la differenza tra chi abitava le Due Sicilie e chi abitava il Regno di Sardegna…». Insomma un libro che, alla luce delle dinamiche sociopolitiche e dei processi di revisionismo storico e di ricerca identitaria dei popoli globalizzati, risulta quanto mai attuale. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice fiorentina Marino Editore che ha particolarmente a cuore gli sviluppi del nostro territorio e soprattutto del mondo dei giovani, che promuove in particolar modo attraverso un concorso letterario giunto quest’anno alla III edizione. “Rendere i giovani protagonisti di questa società” è il main core della Marino Editore che parteciperà alla presentazione del libro con l’Avv. Rodolfo Politi, co-fondatore della casa editrice. Inoltre, relatori della presentazione saranno il giornalista Pino Toscano e il Professore Daniele Castrizio, ordinario di Numismatica all’UNIME. Siete tutti invitati a partecipare, per un confronto costruttivo sulla realtà socio-politica attuale che affonda le radici in un passato ricco di storia molto spesso dimenticata o colpevolmente omessa.

Valuta questo articolo