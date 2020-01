8 Gennaio 2020 12:24

Reggio Calabria, sabato 11 gennaio la Finale Regionale di Miss Mondo a Porto Bolaro

Sabato 11 Gennaio alle ore 17:30 presso il Centro Commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria, ci sarà la Finale Regionale di Miss Mondo. Più di venti ragazze, provenienti da tutta la regione, sfileranno per conquistare il titolo di “Miss mondo” Calabria e altri titoli che consentiranno di partecipare alla finale nazionale. In più dal vivo Gigi Miseferi e la sua Band Larga in concerto.