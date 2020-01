Reggio Calabria: messa in sicurezza del ponte autostradale di via del Casale, i ringraziamenti dei residenti del quartiere Casalotto

1 Gennaio 2020 14:10

Reggio Calabria: messa in sicurezza del ponte autostradale di via del Casale, ecco i ringraziamenti dei residenti del quartiere Casalotto di Catona

I residenti del quartiere Casalotto di Catona sentono la necessità di ringraziare “pubblicamente il Presidente dell’Associazione “Natalino Laganà” e fondatore del Comitato Casalotto Giose Ferrara, il consigliere Comunale Dr. Antonio Pizzimenti e il geometra Barillà della Società Anas, che li ha visti lavorare in sinergia in merito alla richiesta di messa in sicurezza del ponte autostradale su via del Casale e parti adiacenti, dopo una preventiva pulizia dei rifiuti accumulatisi nella zona sottostante il ponte e con una recinzione metallica che ha consentito non solo di risolvere il problema abbandono rifiuti, ma che ha inoltre evitato danni ancor più gravi se si considera che qualche giorno fa un’autovettura che percorreva l’autostrada in direzione sud, a seguito della perdita di controllo a causa della forte pioggia, ha scavalcato il guardrail terminando la propria corsa cappottandosi sulla recinzione costruita a seguito di quell’intervento preservando l’incolumità dei cittadini che con le loro autovetture stavano passando in quel tratto al momento dell’incidente, evitando conseguenze ancora più tragiche. Queste sono le attenzioni che i cittadini vogliono e grazie alla sensibilità e alla sinergia di Associazioni, Amministrazioni e Enti preposti, si possono raggiungere traguardi che possono portare anche a salvare vite umane”.

Valuta questo articolo