Reggio Calabria: la società “Pianeta Sport” porta a casa la “Coppa Caduti di Brema”

14 Gennaio 2020 10:21

Reggio Calabria: continua il momento magico per la “Pianeta Sport”. La società reggina porta a casa la “Coppa Caduti di Brema”

Continua il momento magico per la “Pianeta Sport”. La società reggina porta a casa la “Coppa Caduti di Brema”. A chiudere il 2019 di gare in piscina è stata la fase regionale della “Coppa Caduti di Brema”, appuntamento importante nel calendario agonistico del nuoto che ha visto partecipare a Cosenza, come sempre, numerose squadre calabresi. A salire sul primo gradino del podio la “Pianeta Sport” che, contemporaneamente, ha guadagnato il secondo posto sul podio per la “Coppa Comitato” e ha concluso così un 2019 strepitoso affacciandosi al 2020 con il giusto entusiasmo. Soddisfatti ed orgogliosi il Presidente Nucera ed i tecnici Diego Santoro, Nunzio Gulli e Giacomo Tripodi che insieme ai ragazzi sono già concentrati su nuovi obbiettivi.

Coppa Comitato.

Delfino Aurora, Laganà Giorgia, Lamberti Giulia, Luci Anastasia, Aragona Filippo, Arena Mattia, Gatto Edoardo, Lo Giudice Matteo, Orbitello Matteo, Richichi Giuseppe, Scopelliti Christian.

Coppa Caduti di Brema.

Busonero Sofia, Catizzone Elettra, Garufi Alessia, Laganà Claudia, Quattrone Angela, Cascone Giuseppe, Costarella Angelo, Costarella Domenico, Di Pietro Federico, Lo Giudice Fortunato, Romeo Simone, Scavuzzo Daniele.

Valuta questo articolo