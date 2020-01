Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua con voragini in via Sant’Elia di Ravagnese [FOTO]

4 Gennaio 2020 16:00

Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua con voragini in via Sant’Elia di Ravagnese. Un lettore: “in più di un’occasione le buche hanno procurato gravi danni alle vetture”

Copiosa perdita di acqua con voragini in via Sant’Elia di Ravagnese a Reggio Calabria, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Un lettore scrive: “in più di un’occasione le buche hanno procurato gravi danni alle vetture e pericolo per i pedoni. Spero che qualcuno intervenga”.

Valuta questo articolo