4 Gennaio 2020 13:02

Reggio Calabria: la grossa perdita d’acqua è presente sulla via Nazionale a Pellaro da 10 giorni

Una grossa perdita d’acqua è presente da circa 10 giorni a Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria e precisamente sulla via Nazionale Traversa H. La perdita che crea una vera e propria piscina in tutta la via, arreca parecchi disagi a tutti i residenti della zona costretti a “guadare” per poter percorrere la strada.

