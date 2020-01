Reggio Calabria, copiosa perdita di acqua in via Aldo Moro [FOTO]

9 Gennaio 2020 22:24

Reggio Calabria: la grossa perdita d’acqua è presente in via Aldo Moro II Traversa Nicolò da inizio ottobre

Copiosa perdita di acqua con relativa voragine a Reggio Calabria in via Aldo Moro II Traversa Nicolò, come si evince dalle foto e dal video a corredo dell’articolo. Un lettore scrive: “è da inizio ottobre che persiste questa perdita con la conseguente formazione di una grossa buca al centro della strada che crea grossi disagi ai cittadini residenti e a quelli in transito”. “Inoltre -prosegue- un’altra copiosa e costante perdita di acqua dal mese di novembre fuoriesce dal manto stradale nella predetta via all’altezza del n. 39 con conseguente abbassamento del livello stradale. Si sottolinea che per tali inconvenienti i cittadini hanno effettuato numerose segnalazioni telefoniche al servizio predisposto dal Comune già dal sorgere della problematica, senza alcun riscontro”, conclude.

