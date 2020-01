13 Gennaio 2020 15:40

Reggio Calabria, domani il secondo degli incontri dedicati ai “Peccati di Hollywood”. Il dott. Luca Pellerone presenterà la seconda parte della conferenza dedicata agli scandali del mondo di Hollywood

Si terrà martedì 14 gennaio alle ore 17:30, presso lo Spazio Open (Via Filippini angolo Via Giudecca) il secondo degli incontri dedicati ai “Peccati di Hollywood”. Il dott. Luca Pellerone presenterà la seconda parte della conferenza dedicata agli scandali del mondo di Hollywood, soffermandosi su alcuni degli eventi più eclatanti che hanno colpito il mondo del cinema americano a cavallo tra gli anni ’40 e ’70. Si inizierà analizzando uno scandalo che coinvolse un’intera produzione, quella del film cult “Via col Vento”, per passare poi agli scoop che hanno colpito direttamente alcuni degli attori più noti del tempo, come Rock Hudson e James Dean. Si proseguirà con i casi che hanno caratterizzato gli anni ’60: la burrascosa vita privata di Marilyn Monroe, i matrimoni chiacchieratissimi di Elizabeth Taylor, fino a giungere alla figura di uno dei registi più ammirati e al tempo stesso discussi di Hollywood: Roman Polansky. Questo e tanto altro sara’ il tema di questo incontro, che mira ancora una volta a raccontare un’altra pagina di ciò che succede ad Hollywood, al di là del set.

Valuta questo articolo