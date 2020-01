Reggio Calabria: donna parcheggia male e blocca gli autobus, altri automobilisti beccati con alto tasso alcolemico dopo incidenti. Pioggia di multe e denunce

30 Gennaio 2020 21:24

Reggio Calabria, l’attività della polizia locale negli ultimi giorni, denunce e sequestri

Negli ultimi tre giorni la Polizia Locale di Reggio Calabria ha svolto una serie di controlli sul territorio che hanno consentito di deferire all’autorità giudiziaria 8 persone per vari reati. In particolare tre soggetti sono stati denunciati per abuso edilizio, due per occupazione abusiva di alloggio popolare, un manufatto è stato inoltre sequestrato perché in corso di costruzione. Sul fronte della polizia stradale oltre le attività continue e routinarie si è provveduto a denunciare una donna per interruzione di pubblico servizio. La stessa infatti aveva parcato il proprio veicolo in maniera tale da bloccare la circolazione dei bus di linea in pieno centro storico per oltre 15 minuti.

Senza soluzione di continuità anche l’attività dell’ufficio infortunistica che negli ultimi giorni ha ritirato quattro patenti e denunciato per guida in stato di ebbrezza due soggetti coinvolti in incidente stradale.

