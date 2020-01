Reggio Calabria: storiche palme di Piazza Castello distrutte dal Punteruolo Rosso [FOTO]

21 Gennaio 2020 13:42

Reggio Calabria: distrutte dal Punteruolo rosso tutte le palme di Piazza Castello

Dopo ben 100 anni le storiche palme di Piazza Castello a Reggio Calabria sono state completamente distrutte dal Punteruolo Rosso che le ha attaccate e portate alla morte. Purtroppo il punteruolo quando colpisce una palma, la porta alla morte e se non si interviene con trattamenti specifici, per la pianta non c’è più nulla da fare. Questi trattamenti non sono stati effettuati sulle palme di Piazza Castello e quindi il coleottero le ha attaccate portandole alla morte e lasciando quindi la piazza spoglia dal verde storico.

