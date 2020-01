Reggio Calabria: sabato Open Day al Liceo Da Vinci

16 Gennaio 2020 11:01

Reggio Calabria: sabato la presentazione dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2020-21 del Liceo Da Vinci

Sabato 18 gennaio, dalle ore 15 alle ore 20 (ingresso via Aschenez), nei locali del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, sarà ufficializzata alle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado, l’offerta formativa per l’anno scolastico 2020-21. Nella circostanza il Dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi e i docenti referenti, presenteranno il liceo, illustreranno ai genitori interessati l’organizzazione scolastica, gli indirizzi di studio, risponderanno alle curiosità informative delle famiglie. Gli studenti di nuova iscrizione vivranno, invece, esperienze laboratoriali: chimica, fisica, informatica e quant’altro, accompagnati dagli alunni e da docenti dell’Istituto – Sarà possibile ricevere ulteriori informazioni collegandosi al sito del Liceo Da Vinci e alla pagina Facebook del liceo. I locali della segreteria saranno aperti al pubblico per supportare i genitori nella procedura per le iscrizioni alle prime classi.

