Reggio Calabria, Occhipinti: “la differenziata non funziona, è ora di cambiare”

10 Gennaio 2020 17:38

Reggio Calabria, Occhipinti: “la situazione in città è diventata insostenibile. Tra i problemi legati al funzionamento delle discariche, quelli interni ad Avr e le gravissime inefficienze organizzative dell’Amministrazione comunale, il sistema di raccolta è nuovamente giunto al collasso”

Il candidato alle regionali con la lista Udc per la Circoscrizione Sud Riccardo Occhipinti non ha dubbi e lancia il suo appello all’Amministrazione comunale alla vigilia della manifestazione di protesta che si svolgerà sabato 12 gennaio a piazza Italia. “Fanno bene i cittadini a protestare e l’Udc sarà al loro fianco – spiega il candidato alle prossime regionali nella dell’Udc per la Circoscrizione Sud Riccardo Occhipinti – La situazione in Città è diventata insostenibile. Tra i problemi legati al funzionamento delle discariche, quelli interni ad Avr e le gravissime inefficienze organizzative dell’Amministrazione comunale, il sistema di raccolta è nuovamente giunto al collasso. Le strade non sono mai state così sporche sia al centro che nelle periferie – dice ancora Occhipinti – e non è più credibile chi se la prende con i cittadini “lordazzi”. I mastelli sono stracolmi e i rifiuti invadono marciapiedi e strade trasformando Reggio in una discarica a cielo aperto, perché la raccolta non riesce ad essere effettuate nei giorni e nelle ore previste”. “Occorre ammettere, a questo punto, di avere sbagliato e fare un passo indietro. Il sistema della raccolta porta a porta non ha funzionato e non funziona e bisogna cambiarlo. Esistono sistemi alternativi che funzionano benissimo in altre città italiane e che possono essere sperimentati. Il sindaco – conclude Occhipinti – ascolti finalmente i reggini. Altrimenti dovrà essere il centrodestra dopo la vittoria alle comunali a cambiare radicalmente rotta e restituire ai cittadini pulizia e decoro”.

