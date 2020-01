Reggio Calabria, lutto per la morte del dott. Antonino Scaramozzino, noto pneumologo dell Policlinico

30 Gennaio 2020 16:30

Reggio Calabria: il dottore Scaramozzino era pneumologo presso il Policlinico

Reggio Calabria in lutto per la morte del noto dottore Antonino Scaramozzino pneumologo presso il Policlinico di Reggio.

Il Dott. Scaramozzino si era laureato nel 1980 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania. Presso l’Università di Messina successivamente ha conseguito le specializzazioni in Anestesia e rianimazione (nel 1987) e in Medicina interna (nel 1994). Era stato Aiuto primario e Dirigente medico del Reparto di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera Morelli di Reggio Calabria, mentre dal 2004 era Primario di Pneumologia presso il Policlinico di Reggio Calabria. All’interno della sua attività si occupava in modo particolare di endoscopia bronchiale e ventilazione polmonare. Il Dott. Scaramozzino aveva inoltre circa centoventi pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali oltre alla partecipazione a numerosi congressi sia in Italia che all’estero.

Valuta questo articolo