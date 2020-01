Reggio Calabria: domani a Porto Bolaro la Finale Regionale di Miss Mondo

10 Gennaio 2020 10:28

Reggio Calabria: domani al Porto Bolaro shopping center tappa speciale di Miss Mondo Italia il concorso di bellezza e talento più prestigioso al mondo

Continua il tour di Miss Mondo Calabria e Sicilia prima del grande evento della finalissima interregionale di maggio , per l’assegnazione dei titoli regionali e nazionali alla semifinale di Gallipoli. Domani al Porto Bolaro shopping center tappa speciale di Miss Mondo Italia il concorso di bellezza e talento più prestigioso al mondo concesso per le regioni Calabria e Sicilia alla DB di Valeria Pellegrino e Mario Vitolo agenti interregionali dal 2010 Venti le concorrenti provenienti dalle due regioni che si contenderanno il tiolo per la semifinale nazionale, la vincitrice potrà da subito staccare il biglietto per Gallipoli sede della semifinale e finale nazionale che ogni anno si svolge a Giugno

Bellezza ed intrattenimento, musica e cabaret un evento all’insegna del gusto e dello spettacolo con la partecipazione dell’artista poliedrico GiGi Miseferi e le sua Band Larga , attore di fama nazionale per le sue tante partecipazioni televisive anche come di teatro e cinema, e la conduzione della modella Marika Pandolfo già titolata nel 2018 per la sua partecipazione alla finale nazionale vincendo il titolo di miss mondo sicilia e poi miss mondo italia beach 2bichini L’evento inizierà alle ore 18.00 con ingresso gratuito nell’aria media world del Porto Bolaro shopping center.

