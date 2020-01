1 Gennaio 2020 13:23

Reggio Calabria: domani a Pellaro si terrà una messa in ricordo del maresciallo Provvidenzo Messina

Si terrà il 2 gennaio presso la chiesa di Santa Maria del Lume di Pellaro a Reggio Calabria, una messa in ricordo del maresciallo dei Carabinieri in congedo, Provvidenzo Messina, deceduto la notte del 26 dicembre. I familiari ci tengono a ringraziare l’Arma dei Carabinieri, gli amici e i parenti per la vicinanza dimostrata in questo terribile momento.

