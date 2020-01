Reggio Calabria: il mercato coperto abbassa le serrande, la struttura verrà messa a bando

31 Gennaio 2020 17:42

Reggio Calabria: all’interno del mercato coperto di Via Filippini sono rimasti solo 4 commercianti

Lo storico mercato coperto di via Filippini a Reggio Calabria, a breve chiuderà i battenti. I 4 e unici commercianti rimasti all’interno della struttura, dopo anni di sacrifici, abbasseranno le serrande tra qualche giorno. I commercianti sono morosi da tanto tempo e non pagano da molto tempo la quota di 130 euro mensili per cui è stata inviata la revoca dei permessi così come ha spiegato l’assessore alle attività produttive del Comune di Reggio Calabria, Saverio Anghelone. All’interno della struttura sono presenti anche venditori ambulanti.

Tra maggio e giugno verrà indetto un bando per la struttura.

