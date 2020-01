Reggio Calabria: al via i master e corsi di alta formazione presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri

20 Gennaio 2020 13:02

Prendono il via master e Corsi di formazione presso l’Università per stranieri. Quest’anno l’attività didattica e di ricerca si arricchisce di 5 Master: Management delle aziende pubbliche e private, Risk management, Economia civile, Management e diritto dello sport, Diritto contabile pubblico. Al via anche tre Corsi di formazione per dipendenti pubblici Valore P.A. sulla performance, la trasparenza e l’europrogettazione finanziati da INPS, a cui hanno aderito diverse amministrazioni del territorio calabrese e più di novanta dipendenti pubblici. I corsi avranno inizio il 22 gennaio, alle ore 10.00, con la lectio magistralis di S.E. Aldo Carosi Vice-presidente della Corte costituzionale sul tema “Bisogni, diritti, servizi ed amministrazioni pubbliche” presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, con la presenza delle Autorità e dei rappresentanti dell’INPS regionale. Nella stessa occasione verrà presentato il Corso di Alta Formazione in Governance Europea delle Aree Metropolitane (GEAM) organizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

