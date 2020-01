Reggio Calabria, il 1° febbraio Marcia della Pace a Roghudi

29 Gennaio 2020 15:31

Gennaio è il mese della pace. Il parroco don Giovanni Zampaglione assieme alle suore della “Fraternità Shalom” hanno organizzato per le due comunità di Marina di S.Lorenzo e Roghudi una marcia per la pace che si terrà a Roghudi sabato 1 febbraio alle ore 17.00 a partire dall’Oratorio parrocchiale di Roghudi con arrivo intorno alle 17.30 presso la stessa chiesa di Roghudi ove ci sarà la S.Messa. “In quest’ultimo periodo – afferma il parroco don Giovanni Zampaglione – abbiamo assistito ad una serie di rivolte in diversi paesi del mondo: la paura genera violenza e spesso si crea un clima di violenza e guerra anche dal punto di vista mediatico. Attraverso questa marcia( ove pregheremo con il rosario) cercheremo , nel nostro piccolo, con la preghiera e la presenza fisica, di risvegliare la coscienza civile di tantissime persone. Bisogna fare rete a partire dalle famiglie, dalle comunità, dai movimenti ecclesiali nel chiedere la pace, fraternità e fratellanza. La pace occorre farla scoppiare dentro di noi per poi contagiare tutti con il desiderio e la voglia della pace. Il mondo sara’ migliore quando non ci saranno piu’ guerre e la gente smettera’ di odiarsi tra di loro. Mi auguro-conclude don Giovanni nella sua riflessione- che ognuno di noi sia come dice papa Francesco- un artigiano della Pace e contribuisca ( a partire dal mondo dei social) a creare un clima di pace e di fratellanza”.

