9 Gennaio 2020 13:14

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: il 12 gennaio a Piazza Italia una manifestazione sui rifiuti

Si terrà domenica 12 gennaio alle ore 11 a piazza Italia a Reggio Calabria, una manifestazione sul tema rifiuti. Le condizioni della città sono sempre più in totale abbandono e l’igiene viene sempre meno. I cittadini esasperati hanno quindi deciso di scendere in piazza invitando tutta la città a protestare contro questo sistema di raccolta differenziata porta a porta che non funziona.

Valuta questo articolo