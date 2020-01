Tutti con Gratteri, anche Reggio Calabria al fianco del procuratore capo di Catanzaro [FOTO e INTERVISTA]

18 Gennaio 2020 15:34

Tutti con Gratteri: sit in a Reggio Calabria a Piazza Italia per manifestare il sostegno al procuratore capo di Catanzaro

In concomitanza con la manifestazione che si è tenuta a Catanzaro questa mattina, anche a Reggio Calabria a Piazza Italia si è tenuto un sit di sostegno a Nicola Gratteri. Nino Spezzano dell'”Osservatorio civico legalità, cultura, progresso”, ai microfoni di StrettoWeb, afferma: “il Procuratore Capo di Catanzaro, che ricordiamo è nativo di Gerace, è impegnato in un’impresa che si può definire epocale per gli ambiziosi obiettivi che si prefigge di raggiungere, ovvero liberare la Calabria dal malaffare, dalla corruzione, dal clientelismo, dalla politica collusa con la ‘ndrangheta e tutta la criminalità organizzata. Gratteri – prosegue- ha lanciato un appello alla società onesta, pulita, ai giovani, a tutti coloro che sognano una regione che rinasce ossia occupare gli spazi liberi. Questo potrà avvenire solo se si sconfiggerà ogni forma di accondiscendenza al malaffare”, conclude.

