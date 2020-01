Reggio Calabria: “manca l’acqua da giorni a Croce Valanidi e nei paesi limitrofi, la gente è davvero stanca”

13 Gennaio 2020 11:48

Reggio Calabria: la segnalazione della mancanza d’acqua a Croce Valanidi

Una lettrice di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione da Croce Valanidi, periferia sud di Reggio Calabria, riguardo la mancanza d’acqua che da giorni attanaglia il paese e anche zone limitrofe oltre che il centro città.

“Spett.le Redazione Stretto Web, volevo segnalarvi che da venerdì 10 gennaio 2020 che a Croce Valanidi, Saracinello e paesi limitrofi , oltre ai rifiuti è stata tolta l’acqua dicono per un guasto alla pompa, ma da dove deve arrivare questa pompa, dall’Africa? O dal polo Nord? La cosa ancora più tragica è che non siamo stati nemmeno avvertiti di questo guasto! Tutt’oggi non si è provveduto a ripararla . Se non erro l’acqua è dichiarato un bene comune e non si può privare la popolazione di questo prezioso liquido, nonostante ce la facciano pagare molto cara. Oltre ai rifiuti, che non vengono raccolti da più di un mese, ai topi, alle blatte, e a tutti gli insetti che invadono i portoni delle case, adesso pure l’acqua hanno tolto ! La gente è stanca, non ne può più! Tutti ci chiediamo ma L’acqua della diga del menta che fine ha fatto? Scorre solo nei rubinetti dell’Amministrazione e del Sindaco ci viene da pensare! Tutte le sere anche a Ravagnese manca l’acqua! C’è un disinteresse totale, non sono state inviate nemmeno le autobotti per cercare di tamponare questo disservizio! Adesso basta! Invito il sindaco , invece di commentare i post sui social, e a dare il suo parere riguardo lo striscione di ieri a piazza Italia a trovare entro la giornata odierna una soluzione. Nelle case c’e gente anziana, ci sono bambini con pannolini e pannoloni che hanno bisogno di costante igiene, e in questo modo non possono essere lavati. Dai non scherziamo!Adesso basta! Siamo stufi di tutto! Era meglio quando si stava peggio!Invito tutti a darsi una mossa e a provvedere tempestivamente e risanare la situazione. Cordiali saluti”.

Valuta questo articolo