13 Gennaio 2020 16:25

Reggio Calabria: al Liceo Artistico “Preti-Frangipane” la premiazione del concorso “Un logo per la staffetta regionale del volontariato di protezione civile 2020” promosso dal Comitato Staffetta regionale del volontariato di protezione civile con il patrocinio del Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari

Si terrà martedì 14 gennaio alle ore 9,00 presso l’aula magna del Liceo Artistico Statale “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria la premiazione del concorso “Un logo per la staffetta regionale del volontariato di protezione civile 2020” promosso dal Comitato Staffetta regionale del volontariato di protezione civile con il patrocinio del Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari. Con l’occasione verrà presentata ufficialmente la manifestazione Staffetta Regionale del volontariato di Protezione Civile. La manifestazione prevede il giro a piedi della Calabria, passando per le cinque province calabresi per un totale di 694 Km. Il giro sarà suddiviso in 37 tappe di circa 20 km ciascuna. Ad ogni tappa parteciperanno otto volontari di protezione civile. La Staffetta mira a diffondere i valori e i princìpi che ispirano il volontariato di protezione civile, sollecitando la partecipazione attiva della comunità tutta – in particolare dei giovani – all’accoglienza e alla cura delle persone in situazioni di emergenza, alla salvaguardia del territorio nonché alla prevenzione dei rischi. La staffetta, inoltre, sarà per i volontari partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza di prossimità e contatto col territorio e, al tempo stesso, di condivisione, discussione, scambio, intreccio di legami nonché di sviluppo di relazioni e reti di collaborazione tra le associazioni del territorio calabrese.

