Reggio Calabria, un lettore indignato: “tangenziale bloccata a causa dei lavori. Il sindaco intervenga”

10 Gennaio 2020 10:01

Reggio Calabria, un lettore indignato: “la città regredisce sempre di più. Se elenchiamo tutto quello che non funziona in questa città la lista sarebbe molto lunga”

Lettera di un lettore di StrettoWeb in merito alle criticità presenti a Reggio Calabria. “Sono cittadino reggino stanco e deluso – afferma il lettore- di quello che si vede in questa nostra città. Servizi inefficienti o che non funzionano (vedi spazzatura); opere e beni pubblici mal tenuti o all’abbandono (vedi strade che sembra di percorrere campi minate per via dei crateri presenti). Se elenchiamo tutto quello che non funziona in questa città – prosegue-la lista sarebbe molto lunga. Ma quello che fa più rabbia, credo a tutti, sono i lavori stradali fatti sul raccordo autostradale. Ci eravamo illusi con i lavori di rifacimento del manto stradale con la ditta che lavorava di notte così l’arteria di giorno era percorribile. Un input di progresso in merito alla questione circolazione, invece no. Di nuovo giovedì 9 gennaio alle ore 13:30 la corsia nord era paralizzata per via dei lavori di sostituzione guard rail subito dopo lo svincolo di Reggio centro. Vorrei chiedere al sindaco e agli assessori ai lavori pubblici e ai dirigenti, chi controlla come e quando vengono fatti questi lavori? Chi stabilisce che sempre all’orario di punta si chiude metà carreggiata su un’arteria cosi trafficata paralizzando una città? Perchè non fare di notte questi lavori come tutte le grandi città visto che Reggio è una città metropolitana”, conclude.

Lettera firmata

