Reggio Calabria: le gemelle Chiara e Martina Scarpari al memorial Reitano con un nuovo inedito

24 Gennaio 2020 21:04

Al Teatro Cilea di Reggio Calabria le gemelle presentano “Solo Tu” con Roberto Kel Torres

Un appuntamento da non perdere, lunedì 27 gennaio, alle ore 20.30, a Reggio Calabria: le gemelle Chiara e Martina Scarpari torneranno sul palco del Teatro Cilea per la XI edizione del Memorial Mino Reitano con un regalo e un ospite speciale per il pubblico della rassegna.

Ormai ospiti fisse della manifestazione dedicata all’indimenticato artista reggino, alla loro sesta partecipazione consecutiva hanno scelto questo appuntamento per presentare un nuovo inedito, intitolato “Solo tu”, nato in collaborazione con il cantante cubano Roberto Kel Torres.

Un rapporto speciale lega le gemelle al ricordo di Mino Reitano, perché proprio un brano scritto da Reitano spianò la strada al successo internazionale delle Scarpari: era il 2014 e le giovanissime Chiara e Martina stupivano il pubblico di Rai 1 sulle note di “Una ragione di più”. Da quel momento le gemelle reggine iniziarono ad esibirsi in giro per l’Europa fino in Crimea, al New Wave Junior 2014, dove duettarono per la prima volta con il cantante latino Roberto Kel Torres.

Il successo di quella esibizione fu clamoroso, le gemelle chiusero al secondo posto la competizione e il trio italo-cubano venne invitato per un grande concerto in Russia, allo stadio Olimpiysky di Mosca, a dicembre dello stesso anno.

Un sodalizio che ha già stupito il pubblico dell’Est e adesso si prepara a conquistare l’Italia con “Solo tu”, una brano dal ritmo latino che vedrà Chiara e Martina in una versione completamente inedita.

“Solo tu” sarà presentato in anteprima lunedì 27 gennaio 2020, al Teatro F. Cilea di Reggio Calabria, nell’ambito della rassegna dedicata a Mino Reitano. Il brano sarà presto disponibile per l’ascolto su tutti i più importanti store digitali e sarà distribuito in Italia, Germania e Russia.

Il brano è solo il primo di un progetto musicale che vedrà Chiara e Martina esibirsi al fianco di Roberto Kel Torres con nuovi inediti e un tour di concerti in giro per l’Europa.

Valuta questo articolo