Reggio Calabria, lavori della “Gallico-Gambarie”: “procedono a rilento per esclusive responsabilità della ditta che si sta occupando”

22 Gennaio 2020 17:15

Reggio Calabria, fatto il punto riguardo il cantiere: gli amministratori locali lamentano un periodo di stallo

Proseguono i lavori del tavolo tecnico permanente sullo stato di avanzamento dei lavori della “Gallico-Gambarie” concordato con i sindaci di Sant’Alessio, Santo Stefano in Aspromonte, Calanna e Laganadi.

Questa mattina, nel corso di un incontro presso gli Uffici di Palazzo Alvaro, Riccardo Mauro, vicesindaco dell’esecutivo guidato dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al dirigente del settore viabilità dell’Ente, ha fatto il punto riguardo un cantiere – hanno lamentato gli amministratori locali – che sembra attraversare un periodo di stallo.

“Ci eravamo lasciati al mese di Dicembre promettendoci di rinnovare l’appuntamento programmatico al mese di Gennaio 2020 – hanno sottolineato i sindaci Malara e Calabrò presenti questa mattina in rappresentanza della Vallata del Gallico. Quello che è emerso è che la Città Metropolitana ha già onorato le pendenze relative ai lavori sulla “Gallico – Gambarie”.

Occorre sottolineare, però, che i lavori procedono a rilento per esclusive responsabilità della ditta che si sta occupando dei lavori. E’ necessario trovare un via d’uscita repentina all’interno di questa vicenda”.

I Sindaci, inoltre, “hanno evidenziato con forza la necessità che, eventuali problematiche organizzative ed economiche della ditta non si vadano a scontrare con il completamento di un’opera pubblica strategica e fondamentale per la collettività e per i territori”.

“Rilevando la bontà dell’attività della Città Metropolitana, certificata dal settore di competenza, ringraziando l’Ingegnere Benestare per il proficuo lavoro svolto – i Sindaci della Vallata del Gallico – sottolineano con forza la necessità di dover superare questa situazione di impasse nel più breve tempo possibile.”.

La richiesta dei Sindaci è stata chiara “o avverrà la ripresa dei lavori in maniera ferma ed a stretto giro o si dovrà valutare seriamente una rescissione in danno del contratto”.

Durante la riunione, i sindaci, inoltre hanno evidenziato l’operato del sindaco Falcomatà e del vice-sindaco Mauro per l’attenzione prestata. “Ogni qual volta che i territori hanno avuto bisogno di chiarimenti, le istituzioni hanno sempre illustrato, carte alla mano con dati, fatti e soluzioni volti alla risoluzione delle svariate problematiche presenti sui territori metropolitani. Apprezziamo e apprezzeremo sempre chi parla con carte alla mano e non per becere strumentalizzazioni politiche”.

