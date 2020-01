Reggio Calabria, la testimonianza di una mamma: “voglio testimoniare quanto accaduto ai miei figli, ho rischiato di perderli con un’appendicite per la negligenza dell’Ospedale”

12 Gennaio 2020 11:56

Reggio Calabria: la lettera di una mamma riguardo una brutta avventura che l’ha vista coinvolta anni fa

Una lettrice di StrettoWeb ci ha inviato una lettera per testimoniare quanto accaduto ai figli a causa di un attacco di appendicite. Ecco il testo integrale:

“Voglio testimoniare le stesse mie vicessitudini con 2 dei mie figli. Circa venti anni fa ho avuto mio figlio con forti dolori al basso ventre e malessere generale.Chiedevo che lo visitasse un chirurgo ma me li hanno ricoverato in pediatria. Nonostante continuassi a chiedere la visita di un chirurgo me lo tenevano in osservazione Da qui la decisione di firmare le dimissioni e scappare al policlinico dove dipi essere visitato lo entravano di corsa in sala operatoria per sospetta peritonite. Poiché era perforata e generalizzata l’intervento è durato tantissimo ed è stato chiamato mio marito per essergli comunicato che non si sapeva se avesse superato l’intervento e che lo mettevano con 2 giorni di prognosi riservata. Un mese di ricovero e fortunatamente ce l’ha fatta ma il chirurgo ha precisato che bastavano solo 5 minuti di ritardo e sarebbe morto. Dopo 10 anni lo stesso problema col terzo dei mie figli. Febbre dolore al fianco non riusciva a camminare e al pronto soccorso pur avendo raccontato il precedente, procedevano col ricovero in pediatria. Arrivata lì chiedevo al medico di chiamare il chirurgo e all’ennesima risposta negativa che li tenevano in osservazione ho firmato le dimissioni e me lo sono portato a casa. Premesso che erano le ore 22 ho dovuto aspettare le 7 del matt6per fare un prelievo urgente all’istituto De Blasi dopo un’ora vedendo i valori sballati siamo scappati all’ospedale di Scilla dove il chirurgo Iacopino dopo averlo visitato lo entrava d’urgenza in sala operatoria per una appendicite perforata. Mi dispiace dire che ho il terrore della pediatria del nostro ospedale. Saluti Maria Tarantino”.

Valuta questo articolo