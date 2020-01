17 Gennaio 2020 11:12

Reggio Calabria, i bambini della scuola di Oliveto sono senza riscaldamenti da lunedì

La scuola di Oliveto, nella periferia Sud di Reggio Calabria, è senza riscaldamenti da lunedì. I genitori stanno continuando a mandare a scuola i bambini per non negare agli stessi il diritto all’istruzione ma le condizioni in cui i bambini sono costretti a vivere, non sono assolutamente umane. La causa per cui i riscaldamenti non funzionano è la mancanza di gas e da quello che si vocifera nei corridoi, sembrerebbe che il Comune debba rifare la gara per la nuova fornitura.

